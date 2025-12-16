Los costes laborales y salariales de Galicia, entre los aumentos más bajos del país en el tercer trimestre

Mapa con coste laboral por comunidades autónomas. El coste laboral de las empresas aumentó un 3,0% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior y se situó en 3.111,76 euros por trabajador y mes. El coste salarial creció un 2,8%. Con r - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 0,9% en el tercer trimestre del año en Galicia en relación al mismo periodo del 2024 --de los incrementos más bajos del país--, hasta alcanzar los 2.778 euros, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del coste laboral en Galicia está lejos del 3% de avance que experimenta la media del país. Esta diferencia queda patente en que el dato del conjunto de España alcanza 3.111,76 euros, lo que supone 333,8 euros más que la cifra gallega.

Los mayores incrementos se han producido en Baleares (+5,6%), seguido de los experimentados en Extremadura y Castilla y León, que en ambos casos han sido del 4,6%.

El coste laboral solo ha caído en Murcia (-0,9%) y los menores incrementos han tenido lugar en Asturias (+0,7%); Galicia (+0,9%) y en Cantabria y Aragón, donde han sido del 1,7%.

Por comunidades, el coste laboral más elevado es el de País Vasco, que asciende a 3.670,6 euros, lo que se traduce en 892,6 euros más que Galicia.

ENTRE LOS MENORES INCREMENTOS DE COSTE SALARIAL

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) se situó en los 2.014,28 euros de media en Galicia por trabajador y mes en el tercer trimestre del año, un 0,9% más que el mismo periodo de 2024, es decir, dos puntos por debajo del 2,8% de crecimiento en España.

El coste salarial solo ha bajado en Murcia (-1,3%) y donde más ha crecido ha sido en Baleares (+5,8%); Extremadura (+5,1%) y en La Rioja (+5%).

Por contra, los menores incrementos han sido los de Asturias (+0,4%); Galicia (0,9%), así como Aragón y Cantabria (+1,2%).

Por su parte, de julio a septiembre, otros costes (no salariales) alcanzaron en Galicia los 763,8 euros, lo que supone un incremento interanual del 1,1, también por debajo del incremento en el conjunto estatal (+3,5%).

MÁS DE 7.000 VACANTES

Por otra parte, Galicia registraba en el tercer trimestre un total de 7.045 vacantes en empresas.

Esta cifra es superior a los tres meses anteriores (había 5.545 en el segundo trimestre), pero inferior al dato del tercer trimestre de 2024 (9.093).

DATOS ESTATALES

En el conjunto de España, el coste laboral medio por trabajador y mes subió un 3% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.111,76 euros, primera vez que supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, que iguala el experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 2,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el tercer trimestre del año 843,76 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,6% interanual en el tercer trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 2,6% en tasa interanual en el tercer cuarto del año, hasta los 25,72 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3% interanual, hasta los 20,25 euros.

Los salarios subieron en el tercer trimestre en todas las comunidades autónomas en tasa interanual, salvo en Murcia, donde disminuyeron un 1,3%. Los mayores repuntes correspondieron a Baleares y Extremadura, con ascensos del 5,8% y del 5,1%, respectivamente.

En el tercer trimestre se registraron 152.677 vacantes de empleo en España, lo que supone 2.136 más que en el mismo trimestre del año pasado.