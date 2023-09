Covadonga D'lom, activista contra la gordofobia: "No creo que haya una sola mujer que esté contenta con su cuerpo"

Consello da Cultura Galega y la Valedora do Pobo organizan una jornada sobre la violencia estética, "la presión por encajar en un cánon: el de la mujer joven, delgada, y blanca"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Conselllo da Cultura Galega, en colaboración con la Valedora do Pobo, celebra este viernes una jornada en torno a la gordofobia que ha contado con la participación Covadonga D'lom, activista contra la gordofobia y autora de Curvy, novela ilustrada sobre su experiencia como "gorda". "No creo que haya una sola mujer contenta con su cuerpo", ha lamentado durante su intervención.

En 2016, cuando se publicó el libro, ha explicado en su conversación con Inma López Silva, nadie hablaba de la gordofobia y D'Lom lo hizo desde el sentido del humor de su propia experiencia personal, algo que le collevó ciertas críticas ("que se cosificaba, que tenía un complejo sin superar y que se vende al capital").

"Hoy quizás, en vez de hacer humor desde el yo, igual lo haría desde el que se burla", concede, "sobre la gordofobia en sí, y no sobre cuerpos gordos (...). Se me quedaron muchas cosas en el tintero por no ser políticamente correcta", ha reconocido.

En esta línea, ha reflexionado que "aunque se debería poder hacer humor de nuestro cuerpo si queremos, ya que es nuestro, estamos en una cultura muy complicada". "Soy muy fan del humor negro y hoy caemos mucho en la literalidad, en no entender los matices. Corremos el riesgo de que la distancia que da la ironía o el sarcasmo, no se entienda. Creo que hoy en día lo cuidaría mucho más", ha comentado.

"Tanto positivismo va creando una olla a presión que muchas veces acaba por explotar", ha continuado. En esta misma línea de cómo abordar el problema, considera que en tiempos de lenguajes simples y efectistas, propios de las redes sociales, es necesaria una aproximación más teórica que permita profundizar en las causas y las consecuencias de la gordofobia y la violencia estética.

La gordofobia, ha indicado, llega a todos los ámbitos de la sociedad, pero está especialmente presente en la industria de la moda. "Parece un mérito entrar en Zara y caber. La industria de la moda es deshonesta y fomenta el odio a los cuerpos, sean como sean estos", ha aseverado la escritora que, ejemplificándolo en su propia experiencia, ha señalado que por ejemplo, en muchas tiendas las tallas grandes solo se pueden comprar online y no en tienda física.

Esta discriminación, ha continuado, es también una cuestión de clase; un sesgo social que se refleja desde muchos prismas: la alimentación ("estar delgada es caro"), la vestimenta (la ropa de tallas grandes es más cara), y la salud en general ("estar sana también es caro").

GORDOFOBIA Y SALUD

La relación entre gordofobia y salud ha sido otro de los ejes de la conversación. "¿Qué es un cuerpo sano?, ¿el Índice de Masa Corporal?", se ha preguntado D'lom, que considera que desde las propias consultas médicas existe todavía una "sobreestimación de lo que es estar sano" y una transmisión de una preocupación "excesiva" por lo que se come. "Entras en una consulta y lo primero que te dicen, aunque vayas por un catarro, es que tienes que adelgazar", lamenta.

Con todo, la escritora ha precisado que no se trata de justificar los problemas de salud relacionados con la obesidad, "que existen y se deben tratar", pero indica que poner el foco en los posibles problemas sanitarios de las personas gordas, es también una muestra de la gordofobia. "Hay personas muy delgadas que se alimentan de grasas saturadas que les dan la energía justa para mantenerse en pie, y no ponemos tanto el foco ahí", ha argumentado.

La gordofobia, ha concluido, es otro rasgo del contexto patriarcal en el que se enmarca la sociedad actual. "No creo que haya una sola mujer que esté contenta con su cuerpo (...). El problema es que el cuerpo de la mujer es un objeto del que se puede hablar y opinar, no como el de los hombres", ha censurado.

APROXIMACIÓN TEÓRICA

La aproximación teórica de la que hablaba D'lom es uno de los objetivos de la jornada organizada por el CCG y la Valedora do Pobo. La presidenta del Consello, Rosario Álvarez, y la propia Valedora, Maria Dolores Fernández Galiño, han inaugurado el foro de debate celebrado en la sede del CCG.

Álvarez ha tachado este tipo de discriminación de "dolencia social que debemos solucionar entre todos", matizando además que "no se pretende invisibilizar los problemas de salud relacionados", sino poner el foco en un tipo de discriminación "intolerable" por "no entrar en un canon que no sabemos de dónde sale".

Tanto Álvarez como Galiño han coincidido al apuntar que tiene un componente de género, aunque afecte a todos. "Es un tipo de segregación que entraña violencia social, institucional, laboral y médica. Y que acarrea además un gran sentimiento de culpa", ha comentado. Ha apuntado además que la ley española todavía no recoge la gordofobia como causa de discriminación.

CULTURA DE DIETA Y REDES SOCIALES

Tras la intervención de Covadonga D'lom, se ha celebrado la mesa de debate 'Violencia estética e nutrición', moderada por Carme Adán, y con la participación de la nutricionista Rocío Portal, la psicóloga Lucía Trigo y la actriz Teté Delgado.

Portal ha arrancado definiendo la violencia estética, "la presión social para cumplir un determinado prototipo estético a toda costa, incluso cuando alcanzarlo supone algún riesgo para la salud". Ese prototipo, ha clarificado, es "la mujer joven, delgada y blanca".

"Todo lo que se aleja del canon lo fuerzan a entrar, aunque con mensajes muy sutiles, a conseguir un entandar inalcanzable que acaba provocando una gran insatisfacción vital", ha explicado.

En nutrición, esa violencia estética se traduce en la denominada 'cultura de dieta', "que valora la talla corporal por encima de la salud y el bienestar, que determina la validez y el éxito" y que "lleva a pensar que la corporalidad está bajo nuestro control".

Este sesgo hacia las personas gordas, "pensando que tenían malos hábitos, que eran perezosas o indisciplinadas" lo presentan los propios profesionales, también ella, según ha reconocido, y deshacerse de ellos conlleva todo un proceso de deconstrucción. "Al ver que en muchos casos las acciones no funcionan, te planteas que igual el problema no es el paciente, sino el sistema", ha señalado.

Por su parte, la psicóloga Lucía Trigo, en declaraciones previas a los medios, ha dicho que la gordofobia hace daño a la salud, "aunque ese es el argumento de la defensa, pero quita salud mental, ya que genera problemas de autoestima, ansiedad y traumas psicológicos, que hay que tratar en consulta pero también a nivel social".

"Todo el estigma asociado al peso no deja de ser un sistema de creencias, así que es necesario visibilizarlo, debatir y hablar, dar a conocer toda su repercusión, es fundamental", ha defendido.

Considera la psicóloga que, a nivel médico, se habla de las consecuencias del sobrepeso y obesidad, "y hablar solo de eso, acaba afectando al estigma". "Nos centramos en hablar del peso en vez de en los hábitos saludables que pueden implementar para un mayor bienestar"

A preguntas de los periodistas, Lucía Trigo ha afirmado que el impacto de las redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes, es "brutal". "Hay estudios que demuestran que, cuanta más exposición en redes sociales, mayor es la insatisfacción corporal", ha remarcado.

Las nuevas tecnologías tienen mucha importancia "sobre todo, si se sigue perpetuando esa imagen dentro del canon de belleza existente, del cuerpo delgado". "Acabamos entendiendo que es el único cuerpo que podemos tener y acaba aumentando esa insatisfacción corporal. Debemos aumentar la visibiliadad de los cuerpos que vemos, acostumbrar el ojo a esa visión de diferentes cuerpos en nuestra vida", ha animado.