La creación de empresas en Galicia sube un 12,9% en junio, hasta 428 nuevas sociedades

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles gallegas subió un 12,9% en el mes de junio, hasta sumar 428 más respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Esta cifra supone un crecimiento algo inferior al de la media nacional, ya que en el total de España la creación de empresas se incrementó un 15%, hasta 10.964 nuevas firmas.

El capital de estas nuevas compañías gallegas cayó un 5,1%, hasta algo más de 34,4 millones de euros. La bajada nacional fue del 6,1%, con 442,2 millones.

Por su parte, 84 empresas aumentaron capital en junio en Galicia, 16 menos que hace un año y ninguna empresa desembolsó dividendos, como en junio en 2024. Redujeron capital 19 compañías, una más que en junio del ejercicio precio y se disolvieron 99, un 12,5% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 15% en junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.964 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos difundidos por el INE.

Con el ascenso interanual de junio, la creación de empresas acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Para la creación de las 10.964 empresas el pasado mes de junio se suscribieron casi 442,2 millones de euros, lo que supone un 6,2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.332 euros, bajó un 18,4%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 1,4% interanual en el sexto mes del año, con 1.582 sociedades desaparecidas.