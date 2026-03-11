La creación de empresas sube un 8,9% en enero en Galicia

Archivo - Monedas, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El uso del dinero en efectivo sigue disminuyendo con tan solo dos de cada diez personas eligiéndolo como método de pago habitual según el informe de PaynoPain ‘Métodos de pago: La decisión - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 8,9% el pasado mes de enero en Galicia en relación con el mismo mes del año anterior, hasta situar el total en 439, mientras que las disoluciones se incrementaron un 7%, hasta 259 (242 voluntarias y 14 por fusión) y hubo 115 ampliaciones de capital, según los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, la constitución de empresas subió un 8,8%, hasta sumar un total de 11.623 empresas y con este repunte arranca el año en positivo. El capital suscrito para su constitución registró un incremento anual del 30,5%, mientras que el capital medio suscrito se situó en 56.734 euros, lo que supone un aumento del 19,9% respecto a enero del año anterior.

Por otro lado, un total de 3.624 sociedades ampliaron capital en el primer mes del año, cifra que representa un descenso del 1% frente a enero de 2025. El capital suscrito en dichas ampliaciones experimentó una disminución del 7,9%.

En cuanto a la mortalidad empresarial, el número de sociedades mercantiles disueltas descendió un 0,3% en tasa anual. De las empresas que cerraron sus puertas, el 88,5% lo hicieron de forma voluntaria.

Por sectores, el 19,9% de las sociedades creadas en enero correspondió a 'Inmobiliarias, financieras y seguros', seguido por el 'Comercio', con un 14,8%. En el apartado de las disoluciones, el Comercio lideró las bajas con un 19,8%, seguido de la Construcción, con un 14,9%.

Atendiendo al capital movilizado por actividad económica, la categoría de 'Inmobiliarias, financieras y seguros' registró el mayor capital suscrito, con 456,06 millones de euros. En el extremo opuesto se situó 'Información y comunicaciones', con el menor capital, sumando 6,42 millones de euros.

LA RIOJA Y MURCIA LIDERAN LOS ASCENSOS.

Por comunidades autónomas, La Rioja (48,4%), Región de Murcia (46,3%) e Islas Baleares (40,5%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades creadas durante el mes de enero.

En el lado contrario, los descensos más acusados se registraron en Cantabria (-25,2%), Aragón (-19,2%) y Canarias (-18%).