La crecida del río Louro a su paso por Tui y O Porriño obliga a cortar parte del Camino Portugués

Corte en el Camino Portugués ante la crecida del río. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La crecida del río Louro a su paso por los municipios pontevedreses de Tui y O Porriño ha obligado a cortar parte del Camino Portugués y a señalizar un itinerario alternativo.

Así, agentes de la Guardia Civil junto a personal de la Xunta cortaron, en la mañana de este sábado, el paso de peregrinos en los puntos de Ponte das Febres y Orbenlle.

Todo ello, debido a la crecida del río Louro que imposibilitaba el tránsito y, según ha informado el Instituto Armado, se procedió a señalizar un itinerario alternativo para garantizar la seguridad de los peregrinos.