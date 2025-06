Críticas al Ayuntamiento de Moraña por decretar el mismo luto por agresor y víctima en el crimen de Campo Lameiro

PONTEVEDRA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Feminista As Moiras ha censurado como "tremendamente indignante" que el Ayuntamiento de Moraña, en donde gobierna el PP, haya decretado tres días de luto oficial por la muerte de José Ramón G.C y de Marisol C. P., las dos personas que aparecieron calcinadas en Campo Lameiro en lo que los investigadores tratan como un crimen machista.

Este colectivo alerta de que incluir al maltratador con su víctima en estos actos de duelo supone un "retroceso incalculable" en el avance de toda la sociedad contra la violencia machista.

En Moraña las banderas ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos públicos durante estas tres jornadas, en señal de duelo "por los dos vecinos desaparecidos", a cuyos familiares el gobierno municipal muestran sus "condolencias".

"Las instituciones públicas no pueden invisibilizar de esta manera a las víctimas, cuando deberían ser las garantes y el principal motor para la eliminación de la violencia machista", subrayan desde As Moiras, una asociación radicada en el propio municipio de Moraña.

As Moiras entiende que "no se puede ignorar" que Marisol C. P. figuraba en el sistema VioGén con riesgo alto y tenía una orden de alejamiento vigente y recuerdan que el agresor contaba con un amplio historial de antecedentes por violencia de género.

En un comunicado, este colectivo emplaza al Ayuntamiento de Moraña a que "reflexione y rectifique cuanto antes" y que se sume a la concentración convocada para este jueves a las 20,30 horas.

Además, As Moiras exige a los poderes públicos que se tomen "de una vez por todas" la violencia machista como una "prioridad política absoluta" impulsando medidas "serias, reales y efectivas" ya que "no sirven las declaraciones vacías un día al año ni los lazos lilas mientras no se tenga un compromiso total y real en la lucha contra esta violencia estructural".

También el BNG ha calificado como "indignante y profundamente inapropiado" y un "grave paso atrás" que se equipare el respeto hacia una mujer maltratada con su "maltratador sistemático", poniendo a agresor y víctima "en el mismo nivel" en una muestra de un comportamiento "intolerable, indignante, insoportable e injusto".

Denuncian los nacionalistas que este es "un mensaje absolutamente erróneo y peligroso a la sociedad", con el que "se pretende invisibilizar a la verdadera víctima".