La CRTVG celebra los 25 años del Xabarín Club lanzando una web con los vídeos musicales de la historia del programa

Publicado 16/04/2019 18:59:25 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

A punto de cumplirse el 25 aniversario del 'Xabarín Club', la CRTVG ha anunciado este martes el lanzamiento de www.xabarin.gal, una web donde se pueden visionar los vídeos musicales de este emblemático programa y que irá creciendo en el tiempo con nuevos contenidos.

Según ha informado la CRTVG a través de un comunicado, este sitio web recogerá todos los 'Xabaclips' de la historia del programa, más de un centenar, entre los que se encuentran iconos como 'Somos do clube da galega'; 'Que ghallo é!', de Herdeiros da Crus; 'Non todo é o que parece', de Aerolíneas Federales; o 'Estou na lavadora', de O Caimán do Río Tea.

En este enlace también se pueden escuchar las sintonías de las series favoritas del 'Xabarín Club', como 'Doraemon', 'Shin Chan', 'Marco', 'Dragon Ball' o 'O Sarxento Keroro', entre otras muchas. A todos estos contenidos también se puede acceder a través del nuevo canal de YouTube del programa.

Además, esta nueva web pretende convertirse en una herramienta de entretenimiento, ya que los más pequeños de la casa podrán ver a la carta sus dibujos animados favoritos, que estarán disponibles en HD en la página web y también en la app del Xabarín.

PREMIO AL NUEVO TALENTO

Por otra parte, las televisiones públicas regionales europeas asociadas en Circom acaban de concederle a una profesional de la CRTVG el prestigioso Premio Prix Circom al Nuevo Talento en Pantalla (Young Talent on Screen), un galardón que se entregará el próximo 30 de mayo en una gala que se celebrará en el marco de la 37 Conferencia Anual en Novi Sad, Serbia.

Para esta edición del certamen, la CRTVG presentó una selección de algunas de las intervenciones de la periodista Alba Mancebo ante las cámaras. En su corta trayectoria en los medios públicos gallegos, Alba Mancebo, de 26 años, ha desarrollado distintas tareas en los espacios informativos, tanto para acercar a la audiencia informaciones de actualidad como intervenir en el magazine 'A Revista', e incluso en las redes sociales de la Corporación, donde promueve el uso de la lengua gallega cada semana con la sección #instaGal.