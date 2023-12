La CRTVG propone un debate electoral el 5F sin concretar invitados a la espera de que se formalicen las candidaturas

Prado pide calma a la espera de conocer todas las propuesta, Pontón reta al presidente a un cara a cara y Besteiro insta a Rueda a debatir

La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) ha lanzado una propuesta para realizar un debate electoral el día 5 de febrero en un formato y con invitados todavía sin concretar, a la espera de que se formalicen las candidaturas en los plazos legales establecidos para ello.

Fuentes del ente público consultadas por Europa Press han explicado que la razón de anunciar este debate todavía sin más detalles se debe a que pretenden "preservar la fecha en la que tradicionalmente se celebra el debate de candidatos en los medios públicos gallegos", el primer lunes de la campaña electoral.

En sus redes sociales, así como en los servicios informativos, la CRTVG anunció la fijación de este debate para el 5 de febrero, a las 21,30 horas, con emisión por televisión, radio y G24.

En la misma explicación a petición de Europa Press, el ente público ha justificado lanzar la fecha después de "los problemas ocurridos en los pasados comicios" y que "llevaron a la coincidencia de debates en varios medios a la misma hora".

Por lo demás, la CRTVG ha explicado que, "como siempre, respeta los tiempos marcados por la junta electoral central" y "presentará su detallado plan de cobertura en tiempo y forma", pero "evidentemente no antes de que se formalice el primer requisito básico como es el registro oficial de candidaturas".

A la propuesta de este debate se suma la que ha hecho pública RTVE para el 14 de febrero, el último miércoles de la campaña electora, antes de la cita con las urnas el domingo 18. En esta ocasión, el ente público estatal ha invitado a las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento --PPdeG, BNG y PSdeG--, pero Sumar Galicia ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la junta electoral central, al reivindicar su presencia como "grupo político representativo", basándose en los resultados electorales del 13J.

REACCIONES A LOS DEBATES

Tras las primeras propuestas de debates públicos ya se han ido pronunciando las diferentes fuerzas políticas. Concretamente, la secretaria general del PP gallego y directora de campaña para las autonómicas, Paula Prado, ha defendido esperar a conocer todas las propuestas de debates electorales para poder pronunciarse de manera concreta sobre la presencia del candidato popular y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

"Acabamos de convocar las elecciones hace escasamente cuatro días, se están formando los equipos de campaña; nosotros esta misma semana y serán los equipos de campaña los que decidan a qué debates se va y cómo se va y cómo se ordena todo esto", ha expresado.

Así, a renglón seguido ha señalado que están recibiendo propuestas en las últimas horas y que, por lo tanto, habrá que "ver cuántas propuestas hay encima de la mesa y cómo se gestiona eso desde los equipos de campaña".

Paula Prado, además, ha añadido que hay que ver "cómo se van a presentar" los partidos políticos a las elecciones. "El PSOE pidió primero ir en coalición con Sumar, Sumar no quería, va a ir con Podemos pero ahora Podemos dice que no quiere ir con Sumar, y pide el voto para el BNG y no sabemos si Pablo Iglesias estará reuniéndose con Ana Pontón para ver si hay una coalición", ha ironizado.

Enfrente, Prado ha situado al PP que "tiene las ideas claras" y ha zanjado que, a partir de ahí, "hay que poner un poco de calma a todo esto, escuchar qué propuestas hay, porque cada día hay una, dos o tres; y una vez que estén encima de la mesa todas las propuestas" tomar una decisión en el comité de campaña.

PONTÓN RETA A UN CARA A CARA

Mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha retado al presidente de la Xunta a protagonizar un cara a cara en el que ambos contrasten el modelo y proyecto para Galicia y analicen la situación actual.

Asimismo, ha reclamado otros dos debates, uno en cada semana de la campaña, en el que estén presentes las fuerzas políticas representativas, con el fin de que los gallegos puedan conocer las propuestas que se presentan a las elecciones del próximo 18 de febrero.

En declaraciones a los medios este viernes con motivo de un acto de promoción del comercio local, Pontón ha dicho que es "relevante" que las principales políticas "entre las que está en juego la presidencia, debatan".

"Por eso yo quiero retar al señor Rueda a un cara a cara en la próxima campaña, para que los gallegos puedan ver qué modelo tiene cada uno, qué balance hacemos del país y, sobre todo, que tengan ese contraste tan necesario", ha sentenciado.

BESTEIRO MANDA UNA CARTA A RUEDA

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha remitido una carta a Alfonso Rueda en la que le insta a participar en los debates electorales propuestos.

En la misiva, recogida por Europa Press, Besteiro recuerda que en las últimas horas Radio Televisión Española les ha invitado a ellos dos y a la candidata del BNG a un debate el 14 de febrero con motivo de la campaña electoral.

"Fui el primero en mostrar mi disponibilidad de confrontar nuestros proyectos, proponiendo la celebración de seis debates antes de la celebración de los comicios autonómicos, dos de ellos de política general y cuatro territorializados", expone.

Así las cosas, Besteiro sostiene que es "fundamental hablar ante todos los gallegos de los problemas de Galicia y que conozcan" las "soluciones" que proponen. "Por eso, te invito a participar en estos debates con el resto de candidatos y candidatas. Es muy necesario", sentencia.

SUMAR RECURSO ANTE LA JEC

En medio de esta situación, Sumar Galicia ha anunciado que recurrirá ante la junta electoral la decisión de RTVE de invitar a un debate solo a los partidos con presencia en el Parlamento autonómico, puesto que considera que va en contra de las directrices de la junta electoral central, que subraya la importancia del "pluralismo, la igualdad y la neutralidad informativa" durante los periodos electorales.

Sumar Galicia exige a RTVE "una revisión inmediata" de esta decisión y el "cumplimiento" de las normativas establecidas por la junta electoral central. El partido que lidera Marta Lois defiende que representa "una voz inequívocamente relevante en el panorama político de Galicia y su exclusión del debate va en detrimento del derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados".