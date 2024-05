Cruce de ofertas de acuerdo entre Besteiro y Rueda, que pide apoyo a un manifiesto de impulso al AVE con Portugal

El presidente garantiza que la Xunta prestará "atención" a Europa y parafrasea a Puente: "Con humildad, esto no va de putos amos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han protagonizado este miércoles en el hemiciclo gallego un debate con el foco de Europa que, en un contexto marcado por la campaña para los comicios europeos del 9 de junio, se ha traducido en un cruce de ofertas de acuerdo entre ambos dirigentes políticos.

En el transcurso del mismo, el presidente gallego, quien afeó al Gobierno que dirige Pedro Sánchez la gestión de los fondos europeos de recuperación, ha garantizado, además, que su Ejecutivo prestará "mucha atención a Europa" por su papel "fundamental". "Con mucha humildad, esto no va de putos amos ni nada", ha recalcado, parafraseando la expresión con la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, definió a Sánchez.

Previamente, Besteiro le había lanzado una oferta de acuerdo con cinco ejes: acelerar la transición energética, clarificar la gestión de los fondos europeos, presentar una postura común en política pesquera, apoyar el reconocimiento del gallego como lengua oficial en la Eurocámara y desmarcarse de la posición explicitada por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, al abrirse a alcanzar pactos con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

En resumen, el líder socialista ha instado a Rueda a "escapar de la posición frentista" del PP de Feijóo y abrirse a los acuerdos con el fin de que la Comunidad gallega pueda ganar peso e influencia en Europa.

En concreto, ha puesto el foco en una reunión del Comité Europeo de las Regiones que, según ha indicado, tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de julio. Ha animado al presidente gallego a asistir y abrirse al diálogo para buscar un acuerdo de país que permita a Galicia defender "una posición unánime de país".

Todo con la convicción, ha dicho, de que Rueda "no es como Alberto" --sugiriendo implícitamente que Núñez Feijóo no prestaba atención a la política europea--.

"LE AGRADEZCO SU TONO CORRECTO"

"Le agradezco su tono correcto y su preocupación por mi agenda", ha respondido Rueda, quien ha recordado que varios comisarios y altos cargos han acudido a Galicia. Con la puerta abierta a acudir al Comité de las Regiones, aunque tampoco ha dado por cerrado que vaya, ha aceptado "la recomendación" de Besteiro.

Con todo, ha bromeado con los compromisos socialistas en la campaña y ha ironizado con que, "al igual que con la AP-9, con el tema de la lengua pensábamos que estaba conseguido y resulta que no". "Me dice que vaya yo allí. No se preocupe, que también llevo ese encargo", ha dicho el presidente gallego.

A renglón seguido, ha reiterado las críticas de la Xunta a que el Gobierno "centralice" la distribución de los fondos europeos de recuperación y, tras incidir en que no es "mérito" de Pedro Sánchez los miles de millones destinados a España, ha defendido que podrían beneficiar "a más empresas".

Así, ha instado a Besteiro a echar una mano en la petición de que el Gobierno de España articule "otro sistema" para el reparto de los Next Generation que "acabe con la actual situación de parálisis". La importancia de Europa para la Xunta y su atención está garantizada. "Vamos a seguir aprovechando todas sus oportunidades porque somos orgullosamente gallegos, españoles y gallegos", ha aseverado.

LLAMAMIENTO A REMAR POR EL AVE CON PORTUGAL

Tras la alusión de Besteiro a Meloni, Rueda le ha replicado que "no hace falta irse a Italia para hablar de posiciones radicales". "Zelenski estuvo en Madrid y no fueron capaces de aplaudir, reconocerlo, ni presentarle el mínimo respeto. Y están sentados a su lado; si hablamos de plantemientos radicales, tiene a los grandes apoyadores de la posición contraria a la que sostiene Europa", ha aseverado.

Además, ha señalado al papel del Gobierno central en cuestiones como las renovables. "Hay muchos proyectos de energía renovable en españa que esperan los Pertes", ha ejemplificado, antes de hacer un llamamiento específico al PSdeG a remar no solo en esta cuestión y los fondos para lograr el respaldo del Gobierno estatal, sino también en el impulso de la conexión del AVE con el Norte de Portugal.

"A nosotros no nos gusta para nada la decisión de la Unión Europea de retrasar hasta 2040 redes de comunicación que son claves para Galicia. Hablé el otro día con el ministro luso y me ratificó que su parte (la parte portuguesa del AVE) estará en 2032 como muy tarde. Espero que el Gobierno central haga su parte", ha manifestado.

A renglón seguido, ha garantizado que tendrá el apoyo de la Xunta y ha llamado al PSdeG a sumarse al respaldo de un manifiesto conjunto en el que trabaja la Xunta con la Comunidad de Trabajo del Norte de Portugal con el foco en el AVE. El objetivo, ha dicho, es lograr "un transporte por ferrocarril del siglo XXI".

"Tienda la mano y con nuestro Gobierno central hagamos fuerza en Europa. Trabajemos codo con codo, aunque tenga que ser, que espero que no, en contra del Gobierno", ha zanjado.