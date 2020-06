Cs Galicia reclama que el Ingreso Mínimo Vital no se quede "en un apaño" y pide que se coordine con ayudas de las CCAA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, ha considerado que el Ingreso Mínimo Vital no puede quedarse "en un apaño" y ha pedido que se coordine con las ayudas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que sea "eficaz".

Así lo ha asegurado este lunes la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, tras la aprobación de esta ayuda por parte del Gobierno Central el pasado viernes y su publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pino ha recordado que son miles los autónomos gallegos que han pedido la prestación por cese de actividad, a los que pide "no dejarlos atrás". "La Xunta y el Gobierno Central no pueden dejar a nadie en el camino. Hay que garantizar que las familias afectadas por la crisis del Covid-19 no queden atrás y este ingreso llegue verdaderamente a quienes más lo necesitan", ha manifestado.

La candidata de la formación liberal ha señalado que para Cs es "inadmisible" que el Gobierno Central conceda a algunas comunidades la posibilidad de gestionar desde sus administraciones estas ayudas. "No se puede crear ciudadanos de primera y segunda. Lo gestionan todos las comunidades o ninguna", ha sostenido.

En este sentido, ha señalado que esta ayuda podría beneficiar en Galicia a cerca de 40.000 personas. "Es fundamental asegurar la eficiencia de estas rentas para que nadie se quede enganchado en ellas", ha sostenido Beatriz Pino, que incidido en la necesidad de "proteger a las familias, muchas de ellas se han quedado sin nada y no podemos abandonarlas".

Asimismo, ha asegurado que es necesario que tanto la Administración autonómica como el Ejecutivo estatal coordinen esta ayuda y activen todos los incentivos al empleo que contribuyan a incorporar a los trabajadores al mercado laboral cuando sea posible. "Hay que ayudarles hasta que puedan encontrar y garantizar su modo de subsistencia", ha apuntado.

La candidata de la formación liberal ha recordado que en las comunidades autónomas gobernadas por Ciudadanos ya existen rentas mínimas de inserción. "Pedimos que esta ayuda se coordine con transparencia con las de las CCAA y que los españoles tengan las mismas oportunidades vivan donde vivan. No podemos generar más desigualdades si estamos defendiendo la igualdad", ha zanjado.