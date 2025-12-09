CSIF se adhiere al acuerdo sobre medidas para mejorar el sistema educativo pero advierte: "No es un cheque en blanco"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y la portavoz de CSIF Ensino, Rosa Silva - MÓNICA ARCAY
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
CSIF Ensino ha firmado este martes su adhesión al acuerdo sobre medidas para mejorar el sistema educativo firmado en 2023 con CC.OO., ANPE y UGT, una decisión que ha adoptado "por un ejercicio de responsabilidad", según ha destacado el propio sindicato, a la vez que ha advertido de que esta adhesión "no es un cheque en blanco".
"En principio valoramos la firma de este acuerdo de forma positiva porque se van a incluir aspectos que en un primer momento no estaban incluidos y por los que CSIF no firmó", ha explicado a Europa Press la portavoz de CISF Ensino, Rosa Silva.
En concreto, ha detallado que sus reivindicaciones se centran principalmente en lograr mejoras para el profesorado, por ejemplo, en aquellas relativas a la disminución de la burocracia; las ratios; la reducción horaria o la atención a la diversidad, entre otras.
De este modo, Silva ha firmado con el conselleiro de Edudación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, la adhesión del sindicato a este acuerdo educativo porque sonsidera que "la vía negociadora es el instrumento más edificiente y realista para conseguir las mejoras pendientes".
Con todo, el sindicato ha anunciado a través de una nota de prensa que llevará a cabo una "vigilancia estricta" y ha advertido de que si la Administración "no cumple lo pactado o no avanza en las mejoras necesarias", el sindicato abandonará el acuerdo y reactivará las movilizaciones".