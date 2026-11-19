SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CSIF denuncia que trabajadores de centros dependientes del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar están teniendo que pagar de su bolsillo la ropa de trabajo y el calzado profesional por el hecho de tener contratos temporales.

En un comunicado relatan que el sindicato ha presentado un escrito ante la gerencia del organismo para exigir que garantice la entrega gratuita de uniformes y calzado a todo el personal.

Según las reclamaciones recibidas, la Administración está excluyendo de esta dotación a parte de los trabajadores temporales al considerar que la duración de sus contratos no les da derecho a recibirla.

Para CSIF, esta práctica supone un trato "desigual" entre profesionales que desempeñan las mismas funciones y tienen las mismas necesidades laborales.

"La temporalidad no puede justificar que unos trabajadores reciban los medios necesarios para trabajar y otros tengan que comprarlos con sus propios recursos", defienden.

Por ello, CSIF reclama al Consorcio que revise inmediatamente los criterios de entrega y garantice que toda la plantilla, fija o temporal, funcionaria o laboral, disponga de la dotación necesaria desde el primer día de incorporación.

Asimismo, exige que se faciliten gratuitamente los equipos de protección individual y el calzado de seguridad que requiera cada puesto, que se establezca un sistema eficaz de distribución y reposición y que se estudie el reintegro de los gastos asumidos por los trabajadores si procede.