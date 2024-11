Cuatro acusados de introducir en Vigo cocaína impregnada en ropa aceptan penas entre 6 y 2,5 años de cárcel

Uno de ellos fue sorprendido por la Policía en un aparthotel de la ciudad 'cocinando' la droga

VIGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres acusados de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, y que fueron detenidos en Vigo en verano de 2023, han aceptado este miércoles penas que oscilan entre los 5 años y 10 meses de cárcel, y los dos años y medio de prisión, tras un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente solicitaba condenas entre 8 y 10 años de cárcel.

Según el escrito de acusación del ministerio público, los procesados, que han comparecido ante la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, pertenecían a una organización dedicada a la introducción de cocaína procedente de Colombia en Vigo, impregnada en ropa.

Así, Yeray P.V., es considerado el cabecilla del grupo por la Fiscalía, mientras que David S.O., ciudadano colombiano, traía la droga desde su país; y Josu Q.V. y Guillermo A.M. colaboraban en otras tareas.

El grupo acordó que David viajaría en julio desde Bogotá con la droga hasta Londres y, desde allí a Lisboa y luego a Oporto. En el aeropuerto Sá Carneiro fue recogido por Yerai y Guillermo y trasladado a Vigo, donde se alojó en un aparthotel.

La reserva era para dos días y, el día en que finalizaba, sobre las 15,00 horas, una empleada del hotel entró en el apartamento --tras llamar sin recibir respuesta-- al comprobar que el huésped no había realizado el 'check out', ni había reservado una noche adicional.

SORPRENDIDO 'COCINANDO' LA DROGA

En el interior, la trabajadora encontró lo que parecían sustancias estupefacientes y útiles para su producción, por lo que avisó a la Policía. Cuando los agentes recibieron la autorización de entrada y registro, se presentaron en el apartamento, y se encontraron con David S.O. 'cocinando' la cocaína.

La Policía se incautó de unos 5 kilos de esta droga en formato de pasta y en proceso de elaboración, así como de 19 botellas de acetona y 6 botellas de agua destilada. Durante el operativo, se presentó otro de los acusados, que fue detenido también en ese momento.

Además de la droga y las sustancias para prepararla, fueron intervenidos teléfonos, y otros efectos. Entre los terminales, estaba el del ciudadano colombiano, en el que se encontraron vídeos donde se explicaban los pasos para 'cocinar' la cocaína.

PENAS Y SUSPENSIÓN

En virtud del acuerdo de conformidad alcanzado este miércoles, Yeray P.V. ha sido condenado a un total de 5 años y 10 meses de cárcel, con la aplicación de la atenuante de drogadicción, y la agravante de reincidencia. También se le ha impuesto una multa de 300.000 euros.

En el caso de Guillermo y David, la pena pactada ha sido de 4 años y 8 meses de cárcel, además de multas de 300.000 euros. Al primero de ellos se le aplica la atenuante de drogadicción y al segundo la atenuante de confesión y colaboración con la Justicia.

Finalmente, a Josu Q.S. se le han impuesto 30 meses de cárcel, y multa de 100.000 euros, ya que la Fiscalía lo considera cómplice en el delito de tráfico de drogas. Según ha expuesto este miércoles el ministerio público, Josu "colaboraba en temas menores a cambio de la sustancia estupefaciente". "Conocía la actividad que hacía el grupo, pero no la cantidad de droga que movían", ha explicado la representante de la acusación pública.

La Audiencia ha acordado la suspensión de la pena de Josu Q.S. durante 3 años, a cambio de que no delinca en ese tiempo y pague una multa de 1.080 euros. En el caso de Guillermo A.M, la Fiscalía también se ha mostrado favorable a la suspensión de la condena si acredita que sigue un tratamiento de deshabituación de las drogas, y condicionada a que no delinca durante 4 años y siga controles cada seis meses para verificar el tratamiento.

En el caso de Yeray y David (que está en prisión cumpliendo otra condena), el ministerio público ha expuesto que no procede esa suspensión. En el caso del primero, ha recordado que es reincidente y que, además, los delitos por lo que se ha seguido este procedimiento, los cometió estando en situación de suspensión de otra pena.