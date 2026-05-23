Los cuatro colegios médicos de Galicia piden al Sergas retirar el plus por las bajas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello Galego de Colexios Médicos ha pedido al Servizo Galego de Saúde que "retiren" la vinculación de incentivos económicos o elementos de carrera profesionales de los médicos al "acortamiento de las bajas laborales".

En un comunicado, han alertado de que esta medida puede generar "importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia".

A renglón seguido, han apuntado que entienden que "existe la necesidad" de mejorar la eficiencia del sistema "disminuyendo bajas evitables o excesivamente prolongadas", así como "revisar y homogeneizar" procesos de incapacidad temporal para favorecer mayor coordinación entre atención primaria, inspección médica y mutuas laborales.

Sin embargo, han continuado, el uso de un indicador económico como "presión para reducir días de baja de manera generalizada" puede suponer la posible "presión indirecta" sobre el profesional para adelantar altas médicas; el deterioro de la relación médico-paciente, así como el conflicto ético y deontológico entre el interés administrativo y el criterio médico independiente.

El Consello defiende que la incapacidad temporal "no puede evaluarse exclusivamente mediante tablas estándar" y subraya que los tiempos orientativos deben entenderse como herramientas administrativas que "nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada".

"La regulación y mejora de la incapacidad temporal es necesaria, pero debe abordarse desde medidas estructurales y no únicamente mediante incentivos ligados a la reducción de días", inciden los cuatro colegios médicos en el comunicado.

Por todo ello, concluyeron que la gestión de la incapacidad temporal, debe apoyarse en "criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional".