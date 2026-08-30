Cuatro orcas embisten una embarcación de recreo en la ría de Pontevedra y dañan su timón

Archivo - Cuatro orcas en la ría de Arousa, en 2024 - KARI KORHONEN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro orcas han embestido una embarcación de recreo en la ría de Pontevedra y, como consecuencia, dañado su timón, este sábado. El barco había participado en la regata Trofeo Ignacio Montenegro, y se disponía a volver a casa cuando sucedieron los hechos.

Tal y como ha trasladado el Club Náutico de San Vicente de O Grove, consultado por Europa Press, el incidente tuvo lugar pasadas las 19.00 horas de la tarde, durante la entrega de premios de la regata.

Uno de los participantes que se encontraba en tierra recibió una llamada de sus compañeros, que navegaban regresando a casa, a la altura de Camouco y Picamillo, en la que le alertaban de que habían sido embestidos por cuatro orcas.

A raíz del ataque, el timón de la embarcación se vio afectado, perdiendo partes de poliéster del mismo y capacidad de giro. Por ello, inicialmente se contactó con Salvamento Marítimo Fisterra, para solicitar una embarcación de rescate.

Sin embargo, pudieron regresar a la costa de O Grove por sus propios medios y la unidad preparada de salvamento no llegó a movilizarse. De todas maneras, pese a permitir su regreso, el timón deberá ser sustituido íntegramente.