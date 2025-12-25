Cuatro personas atendidas en A Pontenova (Lugo) por intoxicación de monóxido de carbono en una casa

LUGO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido trasladadas, para recibir asistencia sanitaria, por una posible intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de A Pontenova (Lugo), según recoge el 112 Galicia en su parte de incidencias.

El mismo recibió el aviso sobre las 23.45 horas cuando un particular alertó de que cuatro personas que se encontraban en el interior de la vivienda presentaban síntomas similares como mareos y náuseas.

Desde el primer momento, ya se apuntaba a que la causa podría estar relacionada con una mala combustión de la chimenea, precisan sobre el origen de la misma.

Al lugar, se trasladaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Barreiros, el GES de A Pontenova, la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil.

El suceso se produjo en la carretera que comunica A Pontenova con Riotorto, concretamente en el lugar de Rececende. Según los Bomberos, en la vivienda se registraron niveles muy elevados de monóxido de carbono por lo que las cuatro personas, todas adultas, fueron trasladadas al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) por una posible intoxicación.