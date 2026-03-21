Cuatro personas heridas tras caer parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas después de que se cayese parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra. Varias fueron trasladadas al hospital.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular alertó desde el propio teatro del suceso alrededor de las 20.45 horas del viernes.

El desprendimiento de parte del falso techo de las instalaciones provocó heridas en cuatro personas. Varias de ellas fueron evacuadas al Hospital de Montecelo.

En el operativo intervinieron, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos de la Policía Nacional y Local, así como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.