Cuatro personas heridas en la carrera de carrilanas de Muíños (Ourense), entre ellas una menor en estado grave

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

OURENSE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas han resultado heridas durante la celebración del IX Descenso de Carrilanas de Muíños (Ourense), entre ellas una menor que presenta "lesiones importantes". Todas ellas han sido trasladadas al hospital por distintas dotaciones del 061.

Según la información proporcionada por el 112 Galicia, el accidente se produjo al salirse del circuito uno de los vehículos participantes. La carrilana terminó golpenado a varias personas del público que estaban presenciando el evento desde la Praza do Concello durante la mañana de este sábado, 1 de agosto.

La central de emergencias movilizó un operativo conformado por el 061, agentes de la Guardia Civil y miembros del GES de Muíños. Finalmente, las cuatro personas heridas fueron evacuadas al hospital, utilizando un helicóptero medicalizado para el traslado de la menor.