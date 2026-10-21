Cuatro personas resultan heridas, entre ellas un menor, tras una colisión frontal en Vimianzo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos vehículos en Vimianzo (A Coruña) se ha saldado con cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad, según ha informado el CIAE-112 Galicia.

El accidente se produjo sobre las 21.00 horas de este martes en la carretera AC-552 a su paso por la parroquia de Berdoias. Allí dos turismos chocaron de frente y, como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas, una persona menor de edad.

Hasta el punto se trasladaron los bomberos de Cee, que confirmaron que las personas implicadas en el accidente habían podido salir de los vehículos por su propio pie. También acudieron profesionales de Urxencias Sanitarias-061 para atender a los heridos y trasladarlos a centros sanitarios.