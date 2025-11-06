Cuca Gamarra ve la legislatura "agotada" tras la ruptura de Junts e insiste: "Solo unas elecciones lo resolverán"

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, a su llegada al ingreso del ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Jaime Alfonsín Alfonso como académico de número, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. - A. Pérez Meca - Europa Press

A ESTRADA (PONTEVEDRA), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que la ruptura de Junts con el Gobierno profundiza la "crisis institucional" provocada por "un gobierno con minoría parlamentaria" y ha insistido en que la legislatura "está agotada" y que "solo unas elecciones lo resolverán".

Así se ha manifestado en el marco de una mesa sobre reincidencia en el II Congreso de Legislación Antinarcotráfico que se celebra este jueves y viernes en la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), en la localidad pontevedresa de A Estrada, después de que este jueves Junts haya anunciado enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

Para la popular, la "grave crisis institucional" que, ha asegurado, se vive en España, hace "difícil" llevar a cabo cuestiones como reformas legislativas o aprobar nuevas normas.

Así, ha lamentado que "día tras día" el hecho de tener un Gobierno "con una minoría parlamentaria que se cuece en ese puchero que le ha preparado el independentismo" hace "imposible e inviable que todas las reformas se puedan aprobar".

"No hay legislatura posible", ha remarcado antes de volver a insistir en que esto se ha "agudizado más" tras confirmar Junts que "le niega su apoyo para seguir avanzando".

"Esta legislatura es un error y dificulta que se pueda llevar a cabo. Esta legislatura está agotada y solo unas elecciones lo resolverán", ha reivindicado Gamarra.