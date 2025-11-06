El PP no habla de moción de censura y urge a Sánchez a convocar elecciones tras la ruptura de Junts

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez es "una farsa tremenda" y ha añadido que solo busca seguir en el poder para "tapar toda la corrupción". Dicho esto, ha obviado una posible moción de censura y ha pedido de nuevo al jefe del Ejecutivo convocar elecciones para "dar voz a los españoles".

Así ha reaccionado después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, haya anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado en una comparecencia en la Cámara Baja.

La petición de elecciones anticipadas es una reclamación que ha verbalizado en reiteradas ocasiones estos meses el presidente del Partido Popular, Albero Núñez Feijóo, que considera que la legislatura está "acabada".

DICE QUE EL GOBIERNO "NO ES DECENTE NI ESTABLE"

Al ser preguntada expresamente si, después de la ruptura anunciada por Junts, el PP de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a explorar una moción de censura o a establecer algún tipo de contacto con ese partido, Alicia García no se ha pronunciado sobre esa herramienta parlamentaria y ha pedido a Sánchez convocar elecciones.

García ha recordado que el pasado mes de octubre el presidente del Gobierno dijo en sede parlamentaria que su Gobierno era "decente" y "estable". "Sabemos que no es decente ni estable", ha sentenciado.

La dirigente del PP ha subrayado que el PP ya avisó "desde el principio" que el Gobierno de Sánchez "era un error". "Y ahora sabemos que llevamos meses con una legislatura fallida, acabada, agónica", ha manifestado, para añadir que "lo peor" de esta situación es que "esto supone una gran parálisis del país".

"EL GOBIERNO ES UNA TREMENDA FARSA"

García ha recalcado que "el responsable de todo esto es Pedro Sánchez", quien busca "seguir en el poder con un único objetivo: tapar toda la corrupción y controlar todos los resortes del Estado para que le sea más fácil salir vivo de donde está".

Sin embargo, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, ha afirmado que "lo que está claro es que este Gobierno es una farsa". "Es una farsa tremenda y que lo que tendría que hacer Sánchez, y eso ocurriría en cualquier otro país, es dar voz a los españoles", ha dicho, para concluir que son los ciudadanos los que deben decidir con su voto "qué gobierno quieren".