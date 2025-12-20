La cuota de nieve baja este domingo hasta los 600 metros en Galicia, con la montaña de Lugo y Ourense en aviso amarillo

Archivo - Una furgoneta circula por una calle cubierta de nieve, a 26 de enero de 2023, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). Hay un corredor que forman el anticiclón al norte de la Península y una borrasca sobre el Mediterráneo, lo que está p - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cuota de nieve bajará hasta los 600 metros de altura en Galicia este domingo, jornada en la que la montaña de Lugo y de Ourense estará en aviso amarillo por acumulación de hielo de hasta 5 centímetros.

Además, según la información de MeteoGalicia, la costa de A Coruña y Pontevedra estará en aviso naranja por olas que podrán alcanzar los 6 metros de altura. El aviso por este fenómeno será amarillo en A Mariña.

Según MeteoGalicia, el domingo será una jornada de inestabilidad atmosférica, de forma que habrá cielos nublados con lluvias aisladas y ocasionales, localmente tormentosas y acompañadas de granizo.

Las temperaturas sufrirán un nuevo descenso, con heladas en zonas del interior. Los vientos soplarán del oeste-noroeste, flojos en el interior, moderados con ráfagas fuertes en el litoral.