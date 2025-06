La cúpula del PP gallego estará en la manifestación convocada por Feijóo y habrá autobuses desde las cuatro provincias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego estará representado por sus principales dirigentes en la manifestación convocada por su jefe de filas estatal, Alberto Núñez Feijóo, contra el Gobierno que dirige Pedro Sánchez para el próximo domingo 8 de junio en Madrid.

El propio líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó en la pasada que asistirá; y fuentes del partido en Galicia consultadas por Europa Press han concretado que la delegación gallega también estará encabezada por la secretaria general del partido, Paula Prado, y el portavoz parlamentario de la formación, Alberto Pazos.

Las mismas fuentes han ratificado que en la formación se está evidenciando "mucho interés por asistir", por lo que habrá autobuses desde las cuatro provincias. Por el momento, no se ha concretado un número exacto, dado que los interesados aún se están inscribiendo.

Precisamente, sobre si el PPdeG avala o no la vía de la manifestación, ha sido preguntado este martes en la Cámara el portavoz parlamentario de los populares, Alberto Pazos, al término de la Xunta de Portavoces, que ha replicado que "la pregunta es para qué" se convoca una protesta.

"Cuando se nos convoca a una manifestación en la que consideramos que están expresando apoyo a cuestiones que consideramos importantes para nuestra tierra, nos van a encontrar siempre. Cuando de lo que se trata es de decir no a todo y boicotear cada iniciativa que haya, no vamos a estar. Cada uno tendrá sus motivos para valorar si acude o no a esa convocatoria", ha esgrimido el popular.

"La pregunta que me haría es qué motivos tendrán otras personas para no acudir porque la situación en España empieza a ser alarmante. Creo que vamos a ser muchos los que acudamos a ese lugar a decir que no estamos de acuerdo con lo que ocurre en nuestro país, que queremos recuperar la pulcritud de las instituciones públicas y que España siga siendo una democracia homologable", ha zanjado.