Dado de alta el único de los seis heridos en el atropello intencionado en agosto en A Coruña que seguía ingresado

A CORUÑA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La única persona que permanecía ingresada tras el atropello múltiple e intencionado ocurrido el pasado 27 de agosto en A Coruña ha sido dada ya de alta.

Así lo han informado fuentes hospitalarias en relación al único herido de los seis que permanecían todavía en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Los hechos se produjeron el 27 de agosto sobre las 12.15 horas cuando seis personas fueron arrolladas por un vehículo en la calle Juana de Vega mientras los peatones estaban cruzando debidamente por un paso de cebra. La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950.

El conductor responsable del suceso fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, el hombre estaba aparcado en un área reservada de la citada calle y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según el mismo reconoció a los agentes.