Declarado culpable de asesinato el joven acusado de matar con un hacha a su padre en Muros (A Coruña)

A CORUÑA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado ha declarado culpable, por unanimidad, de un delito de asesinato al joven de Muros (A Coruña) acusado de matar a su padre con un hacha, en abril de 2023. En el juicio, el joven aseguró que estaba "colocadísimo", por unas pastillas que tomaba para el estómago y la ansiedad, aunque los peritos descartaron esta posibilidad.

En la lectura del veredicto, el Jurado ha rechazado la revisión condicional de la pena o petición de indulto dada la gravedad de los hechos cometidos. Todo ello en base a los testimonios de testigos y las pruebas aportadas en el juicio como las lesiones que presentaba la víctima. Así, han descartado un forcejeo previo o que tuviese sus capacidades alteradas.

En la última sesión del juicio, en la Audiencia Provincial de A Coruña, Fiscalía y acusación particular reclamaron 23 y 25 años de prisión, respectivamente, por un delito de asesinato. Para las acusaciones, actuó en base a un "plan premeditado". "Lo ejecutó", aseveró el Ministerio Público en línea con la acusación particular.

El letrado del procesado alegó que su cliente que tenía sus capacidades cognitivas y volitivas afectadas y planteó libre absolución al entender que era "ininmputable". De ser condenado, argumentó que los hechos deberían ser considerados un homicidio y que no debía aplicarse una pena superior a diez años.

INFORMES PERICIALES

Frente a su postura, peritos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que realizaron los informes de valoración del estado del acusado, descartaron, en su declaración, que tenga deterioro cognitivo ni sintomatología psicótica. "No tiene ninguna patología que modifique su juicio de la realidad ni brotes psicóticos", expuso un médico que le realizó pruebas forenses.

Sí confirmó que presenta un "pensamiento obsesivo, la clásica hipocondría, que tiene repercusión en su vida y le hace actuar de una determinada manera a causa del sufrimiento que padece". "Este trastorno de ansiedad deriva en agotamiento psíquico y sensación de incomprensión", especificó.

"Sabía lo que hacía y por qué lo hacía", ha aseverado otra de las psiquiatras que le atendió en Urgencias del complejo hospitalario univeristario de Santiago (Chus).

EL JOVEN ALEGÓ QUE ESTABA "COLOCADO"

Durante su declaración, el joven alegó que "estaba colocadísimo" por las pastillas que tomaba, entre otras cuestiones, dijo, por "ansiedad y brotes" que le daban. Además, aseguró que hubo una discusión previa con su padre por un móvil que él le reclamó, y que su progenitor le negó. No obstante, precisó que fue la víctima el primero en lanzarle un cuchillo, provocándole una herida en la cara.

"No me puse agresivo, pero le grité", afirmó sobre la discusión durante la cual, según su relato, el padre le lanzó el citado cuchillo. De ese día y de cómo ocurrieron los hechos, sostuvo que no se acordaba bien porque "estaba colocadísimo", aunque negó haber consumido drogas como, dijo, hacía cuando tenía 16 años. Además, manifestó estar "arrepentido".

HECHOS

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que en hora no determinada de la noche del día 21 al 22 de abril de 2023, en torno a las 22.00 horas, el acusado se encontraba en compañía de su padre, en la zona de Esteiro.

"En un momento dado, estando padre e hijo en la cocina de la vivienda, el acusado, con ánimo de atentar contra la vida de su padre, valiéndose de un hacha, le atacó, propinándole fuertes y repetidos golpes en la cabeza que le causaron la muerte en el acto por destrucción de centros vitales".

El lugar donde tuvieron lugar los hechos era el domicilio de padre e hijo y ahí realizaban actividades de la vida cotidiana, como comer. No obstante, el progenitor pernoctaba en ocasiones en otro piso situado en plantas superiores del mismo edificio.

Fiscalía, como la acusación particular, sostiene que el acusado atacó a su padre "de forma súbita e inesperada, cuando este se encontraba confiadamente en la cocina del domicilio familiar, a solas con su propio hijo y sin posibilidad de auxilio por parte de terceras personas". El hombre falleció por una lesión craneal.