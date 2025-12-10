Declarado un incendio industrial en una nave de almacenaje en O Barco de Valdeorras (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una nave de almacenaje del municipio ourensano de O Barco de Valdeorras se está viendo afectada por un incendio industria.

Según ha informado el 112, el fuego se ha originado en una nave de almacenaje en la Avenida de Galicia. Fue la Policía Local de O Barco de Valdeorras la que alertó al servicio, pasadas las 15.30 horas.

En estos momentos, trabajan en el lugar Bomberos y GES de Valdeorras, la Guardia Civil y la Policía Local de O Barco de Valdeorras. Urgencias Sanitarias de Galicia-061 también han sido alertados, aunque de manera preventiva.