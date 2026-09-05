Declarado un incendio en un transformador eléctrico de la subestación de Tibo, en Caldas de Reis (Pontevedra)

Incendio en la subestación eléctrica de Tivo, en Caldas de Reis (Pontevedra), a 5 de septiembre de 2026. - EUROPA PRESS

PONTEVEDRA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subestación eléctrica de Tibo, en Caldas de Reis (Pontevedra), ha registrado esta tarde un incendio en uno de sus transformadores, que, según fuentes de Naturgy, permanece controlado y no ha afectado al suministro de los clientes.

El 112 Galicia recibió el aviso del incidente en torno a las 15.25 horas. En el punto están trabajando efectivos de los Bomberos de Vilagarcía de Arousa y Ribadumia, voluntarios de Protección Civil de Cuntis y Portas y personal de la compañía de gas. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil completan el dispositivo movilizado.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego y el nivel de afectación del mismo.