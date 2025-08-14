Decretan prisión para tres de los ocho detenidos en un operativo contra la droga en Monforte de Lemos (Lugo)

Para otros dos se acordó libertad con retirada del pasaporte y para los demás libertad sin medidas

LUGO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El titular del Tribunal de Instancia de Monforte de Lemos ha decretado prisión para tres de los ocho detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas desarollado el día 12, según han informado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La operación se saldó, además, con la incautación de 720 dosis de cocaína, además de otras sustancias como hachís, marihuana y pastillas.

En esta jornada, pasaron siete investigados por tráfico de drogas. En el caso de tres se decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, para dos se acordó la libertad con retirada de pasaporte y comparcencias cada quince días y a otros dos se les puso en libertad sin medidas.

Dirigido por el Grupo Local de Policía Judicial, el operativo ha contado con el apoyo de la Jefatura Superior de Policía con la intervención de la UIP (Unidad de Intervención Policial), el equipo técnico de Guías Caninos y también los integrantes de la Policía Judicial de la Comisaría de Lugo.

A ellos se han sumado el Grupo Local de Seguridad Ciudadana y Policía Científica de la Comisaría de Monforte de Lemos. Los agentes llevaron a cabo registros simultáneos en cuatro viviendas sitas en el mismo inmueble de la calle Duquesa, encontrándose en todas ellas mercancía para el tráfico de drogas, balanzas de precisión, utensilios de corte, pastillas y efectivo superior a diez mil euros.

El dispositivo se prolongó durante cinco horas, generando una gran expectación en la ciudadanía ante el despliegue de medios policiales. Los registros se extendieron igualmente a un conocido local de hostelería próximo al inmueble.

En cuanto a las sustancias incautadas, además de hachís, marihuana y pastillas, destacan las dosis de cocaína ya preparadas para su distribución y venta. Como resultado del operativo se han practicado siete detenciones por tráfico de drogas y una por resistencia y desobediencia. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.