El decreto de prórroga automática de alquileres que se publicará el jueves afectará a más 111.000 contratos en Galicia

Archivo - Viviendas con carteles de alquiler, a 24 de febrero de 2026, en Vigo, Pontevedra - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decreto ley de la prórroga de automática de los contratos de alquiler, que aprobó el Consejo de Ministros este martes a instancias de Sumar y el Sindicato de Inquilinas, se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la víspera de su votación en el Congreso, con lo que corre el riesgo de que no llegue a entrar en vigor ni un día.

En total, son 1.895.676 contratos los que se van a poder prorrogar con esta medida (751.166 de 2026, 809.899 de 2027 y 334.611 que vencerán en 2028). En Galicia son 111.175 contratos prorrogables.

Más concretamente, en A Coruña, son 56.118 los contratos prorrogables; en Pontevedra, 32.802; en Lugo, 12.239 contratos; y en Ourense, 10.016.

Según ha detallado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, este decreto no se ha publicado ya "por una cuestión de técnica legislativa", pues considera que "lleva tiempo armar estas cosas y asegurarse de que está todo perfecto".

Los decretos leyes entran en vigor tras publicarse en el BOE, pero en el plazo de 30 días han de votarse en el Pleno del Congreso para decidir su convalidación o su derogación. El decreto de medidas vivienda, con la protección contra desahucios y ayudas fiscales a los propietarios ya se ha publicado este miércoles y "entrará en vigor el día siguiente al de su publicación", según consta.

A LOS GRUPOS SÍ SE LES HA PASADO EL TEXTO

Pero el decreto de la prórroga automática de los alquileres sigue sin publicarse, pese a que el Reglamento del Congreso exige que los diputados deben disponer de la documentación relativa a lo que van a votar con una antelación de 48 horas.

Eso sí, aunque no esté ya en el BOE, fuentes de la Cámara han asegurado que el Gobierno sí ha enviado a los grupos los dos decretos para cumplir con ese precepto reglamentario de las 48 horas de antelación para examinar lo que se va a votar.

Así las cosas, el Pleno del Congreso se convocará para las once de la mañana de este viernes. Y como el Gobierno ha querido acelerar esa votación renunciando al plazo de 30 días del que disponía, la prórroga automática de alquileres corre el riesgo de no entrar en vigor ni un día al retrasarse su publicación, a la vista de que hay una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha anunciado su voto contra. Todo apunta pues que la derogación del segundo decreto ley podría producirse el mismo día en el que debía empezar a estar vigente.