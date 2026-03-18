Deep Purple actuará el 2 de julio en el auditorio de Castrelos de Vigo

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VIGO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este miércoles que la banda británica de rock Deep Purple actuará el 2 de julio en el auditorio de Castrelos. Un concierto que se enmarca dentro de las fiestas de la ciudad que organiza el Ayuntamiento.

"Una gran banda británica de rock, millones de discos y seguidores", ha subrayado el regidor, apuntando que será un "conciertazo".

Deep Purple se une a otros artistas ya confirmados por el regidor, como Chayanne, que llegará el 30 de julio; The Corrs, el 11 de agosto; Viva Suecia, el 14, e Iván Ferreiro, el 15.