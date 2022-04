El delegado del Gobierno: Feijóo se marcha "votando en contra de Galicia" con su 'no' al decreto contra la crisis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, considera que el ya presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, se marcha "votando en contra de Galicia" con el 'no' del PP nacional, que él mismo dirige, al real decreto ley de medidas contra la crisis que este jueves aprobó el Congreso.

Así se ha pronunciado Miñones después de que Feijóo formalizase este viernes ante el Parlamento gallego y anunciase públicamente su dimisión como jefe de la Xunta para dar el salto a la política estatal como nuevo líder del PP.

En este contexto, el delegado del Gobierno ha destacado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ante los "tiempos de incertidumbre", aporta "certezas e inversiones" con el Plan de Recuperación --unos 1.400 millones para Galicia-- y con el real decreto ley que ha quedado convalidado en la Cámara Baja.

"Lo único cierto que tenemos del presidente de la Xunta y del PP es que ayer mismo volvió a decir no. No a la rebaja de combustible que supone 90 millones de euros en Galicia para todos los vecinos; no a las ayudas a los productores de leche o de la pesca; no a los autónomos y las empresas; no también a la subida de ese Ingreso Mínimo Vital que llega a 30.000 familias en Galicia; no a la rebaja del IVA de la luz", ha enumerado.

Para Miñones, todo esto son "política de hechos" frente a los "anuncios que realiza la Xunta" y que están "vacíos de fondos y de fechas", porque "sigue implantada en una política de declaraciones".

"Todo eso mientras la Xunta recibe y suma 1.400 millones de euros para el avance de Galicia y vemos que Feijóo se despide de Galicia votando en contra de Galicia y de los intereses de todos los gallegos y gallegas", ha sentenciado el delegado del Gobierno.