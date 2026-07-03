El delegado del Gobierno en Galicia anima a los jóvenes nacidos en 2008 a solicitar el Bono Cultural Joven

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha animado a los más de 23.281 jóvenes gallegos nacidos en 2008 a solicitar el Bono Cultural Joven en su quinta convocatoria. Blanco ha recordado que los jóvenes de 18 años tienen derecho a solicitar esta ayuda de 400 euros que pueden destinar a la adquisición de productos, servicios, formación y actividades culturales.

Para solicitarlo, las personas que cumplan 18 años en 2026 deben registrarse y realizar la solicitud en la web bonoculturajoven.gob.es hasta el 31 de octubre. Además, será imprescindible que, previamente, obtengan una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico --que s epuede solicitar y obtener por videollamda--, Cl@ve con registro avanzado --de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18-- o bien el Certificado digital.

Según ha recordado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, los jóvenes interesados en solicitar el bono pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es necesario anexar el formulario de representación descargable en la página web.

En este sentido, ha insistido en que el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación. Con todo, a parir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos físicos adheridos, 4.781 en toda España, 390 de ellos en Galicia (casi 70 más que el año pasado).