El delegado del Gobierno en Galicia anula agenda y traslada su solidaridad por el accidente ferroviario en Adamuz

Archivo - El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Toda la agenda de la Delegación y subdelegaciones del Gobierno en Galicia ha sido suspendida, incluido el acto que el delegado, pedro Blanco, tenía previsto en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Santiago.

Además, a través de su perfil de la red social X, Pedro Blanco ha trasladado sus "sinceras condolencias y solidaridad" a las familias y amigos de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba.

"Sabemos lo que significa este profundo dolor. Nuestro agradecimiento a los servicios de emergencias por su trabajo incansable", ha esgrimido.