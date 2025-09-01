El delegado del Gobierno insta a Rueda a sumarse al Pacto de Estado contra el Cambio Climático: "Es momento de sumar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha realizado una "llamada clara" al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al conjunto de su gobierno para instarlo a sumarse al Pacto de Estado contra el Cambio Climático, que el Ejecutivo central aprobará este martes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, "una hoja de ruta" con diez compromisos de las administraciones públicas, entre los que destaca un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año.

El anuncio lo ha realizado en el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', en el que estuvo presente, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia. Desde allí, en un audio remitido a los medios, Blanco ha realizado su petición al Ejecutivo gallego para sumarse a esta "hoja de ruta". "Es momento de sumar y estar a la altura, no de mirar a otro lado", ha expresado.

"Los efectos de la emergencia climática son cada vez más graves y en Galicia lo sabemos bien. Venimos de sufrir con intensidad incendios forestales, temporales y fenómenos extremos", ha expuesto. En este contexto ha fundamentado la "llamada clara" dirigida a Rueda y al resto de la Xunta.

"Solo desde la unidad y responsabilidad podremos dar una respuesta eficaz. Este es un asunto de país y de futuro y todas las administraciones debemos comprometernos a trabajar juntos", ha concluido.