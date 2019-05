Democracia Ourensana: "Pactaríamos con el demonio si nos trae el cielo para Ourense"

Actualizado 28/05/2019 16:21:59 CET

No se plantea "ahora" un pacto con el PP para repartirse ambos entes, mantiene el veto a Baltar y reta a C's a no ser "apéndice del PP"

OURENSE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha manifestado ver "sólo dos opciones" para la gobernabilidad de Ourense: un pacto a cuatro (PSOE, BNG, DO y Ciudadanos), o bien un acuerdo con el PP. "Pactaríamos con el demonio si nos trae el cielo para Ourense", ha afirmado.

Gonzalo Pérez Jácome ha comparecido este martes en la oficina de Democracia Ourensana en el Ayuntamiento de Ourense junto con los concejales Miguel Caride y Armando Ojea.

En este contexto, Jácome entiende que "la única opción de sacar al popular Manuel Baltar de la Deputación es con un pacto a cuatro (PSOE, BNG, DO y Ciudadanos" y reta a la formación naranja a demostrar si "realmente es un partido autónomo" o "simplemente un apéndice del PP".

Precisamente ese pacto a cuatro también lo considera una opción viable en el caso del Ayuntamiento de Ourense al contar con "los mismos actores".

De todos modos, en el caso de no darse esta opción, Jácome también valora llegar a un acuerdo con el PP en ambas instituciones. "Nosotros tenemos que vivir en una casa, si te echan de una tendrás que ver la otra", ha declarado. "Lo que no vamos a permitir es que Ourense se hunda", ha añadido.

De darse el caso, mantendría el veto a Baltar en la Deputación porque se "ratifican" en lo dicho durante la campaña: "Hay personas que con la gestión y el aval que tienen no estarían capacitados para asumir ciertos mandos".

Por otra parte, Jácome ha destacado que "por ahora" no se plantea un pacto con el PP para repartirse ambos entes. "No estamos hablando del reparto de responsabilidades, jamás aceptaríamos puestos si no conducen a nada", ha declarado. Es más, ha subrayado que "a DO no le interesa una tenencia de alcaldía" sino "poder ejecutar programas".

"TODO LO POSIBLE"

A su vez, Jácome ha dicho que hará "todo lo posible" para llegar a la sesión de investidura del próximo 15 de junio con "un pacto de acuerdo" que permita gobernar en mayoría.

El líder de Democracia Ourensana ha manifestado que se "opondrán" a la investidura del PSOE "si antes no hay un pacto de gobierno" porque no están dispuestos a "repetir lo vivido con Jesús Vázquez". A su vez, le ha lanzado una advertencia a Villarino, de pretender gobernar en minoría: "No vamos a permitir que ocupe el sillón por postureo".