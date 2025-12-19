Democracia Ourensana seguirá apoyando a Valcárcel en Barbarás: "No se puede paralizar el ayuntamiento"

OURENSE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El edil de Democracia Ourensana en Barbadás, Daniel Rey, ha destacado que seguirá apoyando al actual alcalde Xosé Carlos Valcárcel tras su expulsión del PSOE para "no paralizar" el Ayuntamiento.

Así lo ha trasladado en la tarde de este viernes tras mantener conversaciones tanto con el líder de Democracia Ourensana, el alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome, como con el propio regidor de esta localidad ourensana.

El concejal ha explicado que aunque "todos los escenarios están abiertos" y hay "muchas ecuaciones posibles", lo "primordial en esta época" es no paralizar al ayuntamiento en una época en la que hay "mucha actividad".

El concejal ha explicado que, "consensuado" con Jácome, se mantendrá el gobierno local para "garantizar la gobernabilidad hasta que se produzcan nuevos acontecimientos".

Daniel Rey, que ha explicado que tiene pendiente una reunión con el regidor y el concejal socialista Morgade, ha reconocido que existen posibilidades de que algún grupo presente una moción de censura, un asunto que se valorará "llegado el momento".

Con todo, Daniel Rey ha trasladado su "apoyo total" a la víctima. "Es una situación a nivel personal muy difícil pero poniendo en una balanza las contradicciones en las que algunos veces nos vemos los cargos públicos, tengo que permitir que el Ayuntamiento sigua funcionando y con el alcalde solo no puede funcionar", ha manifestado.

Daniel Rey ha recordado que el alcalde --que concurrió bajo las listas socialistas pero ahora está fuera del PSOE tras la denuncia por supuesto acoso laboral-- fue "el más votado" a pesar de la situación en la que está en estos momentos en el ayuntamiento, pero "cambia al estar solo".

Con todo, ha reconocido que, respetando la presunción de inocencia y también a la víctima, lo "más sensato sería que se apartase, también con el objetivo que se pueda defender".