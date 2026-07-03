La demolición de las torres de la antigua central térmica de As Pontes será el 30 de julio

Archivo - Vista de la central térmica de As Pontes, a 5 de octubre de 2023, en As Pontes, A Coruña, Galicia (España). A lo largo del día de hoy la central térmica de As Pontes. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La voladura controlada obligará a detener temporalmente una subestación eléctrica

FERROL, (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de As Pontes (A Coruña) ha confirmado que la demolición de las torres de refrigeración de la antigua central térmica de Endesa tendrá lugar el 30 de julio, una vez finalizadas las Fiestas del Carmen, después de descartar la fecha inicialmente planteada por las empresas implicadas, el 16 de julio, por coincidir con las celebraciones patronales.

El alcalde de la localidad, Valentín González Formoso, ha explicado que la propuesta inicial respondía a criterios técnicos y de menor afección para la actividad industrial, aunque el consistorio trasladó desde el pasado mes de mayo que no aceptaría la ejecución de los trabajos durante las fiestas locales.

La actuación requerirá la parada del parque de transformación de la central y la ejecución de una voladura controlada de las cuatro torres, lo que hará necesario establecer un "cero energético" en la subestación situada junto a las instalaciones. Esta infraestructura es un punto estratégico de la red eléctrica, al canalizar la evacuación de energía de varios parques eólicos y servir de conexión para grandes consumidores industriales.

Como consecuencia, durante la jornada de la demolición se interrumpirá temporalmente el suministro eléctrico en las instalaciones afectadas.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de las empresas y operadores implicados, entre ellos Megasa, Alcoa, Redeia, Naturgy y Endesa, que han coordinado los trabajos para fijar una fecha compatible con las necesidades operativas de todas las partes.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo de demolición se desarrollará bajo los protocolos de seguridad establecidos por la normativa vigente y contará con la coordinación de la Policía Local, Protección Civil y la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta de Galicia. Según el consistorio, el operativo seguirá un modelo similar al empleado en la demolición de las torres de la central de Cerceda (A Coruña), que se desarrolló sin incidencias.

Durante la ejecución de los trabajos será necesario cortar temporalmente las carreteras próximas a la central para garantizar la seguridad y facilitar las labores de demolición.

Además, el Ayuntamiento ha iniciado una campaña informativa dirigida a los vecinos de las viviendas más próximas a la zona de actuación para comunicar con antelación las medidas previstas y el desarrollo de la operación.