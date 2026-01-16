La denuncia de ecologistas y Fiscalía a una cantera de Mondoñedo (Lugo) llega al juzgado, que abre dilegencias

Archivo - Imagen aérea de la zona ocupada por la cantera 'Trinidad'. - MARIÑA PATRIMONIO - Archivo

LUGO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias interpuestas por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y Fiscalía --que abrió una investigación tras recibir la anterior querella-- contra la cantera Trinidad, en Mondoñedo (Lugo), han arrancado su trámite judicial.

Según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, la plaza número dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mondoñedo será la encargada del caso y ya ha incoado diligencias previas.

En este proceso, una de las querellantes será precisamente la Fiscalía, que interpuso una denuncia a la cantera por un delito contras los recursos naturales y el medio ambiente. El ministerio público elevó la cuestión al juzgado al hallar "indicios" de la comisión de un hecho delictivo.

La investigación se abrió porque, en primera instancia, Adega --en colaboración con la entidad proteccionista Mariña Patrimonio-- denunció en mayo de 2025 a la cantera. Lo hizo acusándola de operar "ilegalmente" en una superficie 10 veces superior a la permitida por la Declaración de Efectos Ambientales (DEA), emitida en 1997 y bajo la que, según las querellantes, sigue operando.

También denunciaron la afectación de bienes patrimoniales protegidos, tales como los castros da Trinidade (en Mondoñedo) y Flores (en Lourenzá) --que, según Mariña Patrimonio, son uno único que se documentó como dos diferentes-- y el Camino de Santiago.

OTROS PROCEDIMIENTOS CONTRA LA CANTERA

Esta cantera ha sido objeto de anteriores inspecciones y denuncias. En 2011, tal y como consta en documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, la Xunta inició el trámite de un expediente sancionador por "realizar trabajos fuera del límite del perímetro autorizado". Este caducó y se inició un segundo en 2012, que tampoco prosperó, según fuentes de la entidad proteccionista.

Por su parte, Adega y Mariña Patrimonio han presentado denuncias contra la cantera en anteriores ocasiones, como en 2017 y 2019, que en ambos casos fueron archivadas.