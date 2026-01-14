La Fiscalía denuncia a una mina de Mondoñedo investigada por superar su perímetro legal y ocupar terrenos protegidos

Archivo - Imagen aérea de la zona ocupada por la cantera 'Trinidad'. - MARIÑA PATRIMONIO - Archivo

LUGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha abierto una investigación a la mina Trinidade, situada en Mondoñedo (Lugo) y promovida por Canteras Santa Cecilia S.L.A., tras una denuncia interpuesta por Adega --en colaboración con Mariña Patrimonio-- que alegaba que la mina opera ilegalmente en más de 10,8 hectáreas y que ocupa la zona de protección de dos castros.

Según ha comprobado Europa Press, el ministerio público ha interpuesto la denuncia correspondiente ante el Juzgado al hallar "indicios" de la comisión de un hecho delictivo, que --de resultar acreditado-- podría entrar dentro de los delitos contra la ordenación del territorio o contra el patrimonio histórico.

La denuncia de las entidades ecologista y proteccionista fue interpuesta en mayo de 2025 en coincidencia con la apertura a exposición pública de la ampliación de la cantera. En el documento trasladado a la Fiscalía, sostienen que la empresa incumple las preescripciones de la Declaración de Efectos Ambientales (DEA) emitida en 1997 y bajo la que todavía estaría operando.

"Viene desenvolviendo su actividad en flagrante infracción del terreno que tenía autorizado", recoge la denuncia, que señala que la ocupación pasó de las 1,2 hectáreas permitidas a más de 12. Entre ellas que hay una diferencia de 10,8 hectáreas, es decir, 10 veces su tamaño inicial.

Otro de los aspectos que han denunciado es la afectación de bienes patrimonios protegidos, tales como los castros de Trinidade (en Mondoñedo) y Flores (en Lourenzá) --que, según Mariña Patrimonio, son uno único que se documentó como dos diferentes-- y el Camino de Santiago.

Además, las entidades solicitaron que se analizasen otros hechos vinculados a su explotación y entorno, como posibles labores y movimientos de terreno fuera del perímetro autorizado y posibles afecciones y ocupaciones de vías públicas en el entorno de la cantera.