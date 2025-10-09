Denunciado en Lugo por ir en sentido contrario en una bicicleta que llevaba un cartel a mano que ponía "de uso público"

El vehículo fue intervenido y el hombre afirmó que había encontrado la bicicleta y que su intención era "dar una vuelta"

LUGO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo ha informado este jueves de que intervino en la madrugada del 7 de octubre una bicicleta, tras denunciar al hombre que la conducía por circular en sentido contrario.

Los hechos se produjeron en la Rúa Quiroga, donde el conductor fue identificado y denunciado por una infracción a la normativa de tráfico, tras haberle dado el alto por ir en sentido contrario.

En todo caso, la situación llamó la atención de los agentes no solo por su conducta en la vía, sino por el "llamativo" cartel manuscrito que llevaba adosado a la bicicleta: "Bicicleta de uso público. Instrucciones: usarla, cuidarla, depositarla en nuevo destino", además de un código QR.

Preguntado por los agentes, el ciclista manifestó que no era el propietario de la bici, sino que la había cogido momentos antes de un portal próximo a un locutorio, y que su intención era "dar una vuelta y dejarla después donde la encontró".

DELITO LEVE CONTRA EL PATRIMONIO

La bicicleta, de la marca RockRider y en aparente buen estado, fue intervenida y trasladada a las dependencias policiales, para localizar a su legítimo propietario.

Asimismo, se informó al hombre de la comisión de un supuesto delito leve contra el patrimonio, al hacer uso de un bien ajeno sin contar con consentimiento alguno.

La Policía Local de Lugo recuerda a la ciudadanía que ninguna bicicleta es de "uso público" si no pertenece a un sistema autorizado de alquiler o préstamo municipal, y que apropiarse de una bicicleta encontrada en la vía o en zonas comunes puede tener consecuencias legales.