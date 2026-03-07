Denuncian el borrado de una histórica pintada de las Mocidades Galeguistas en Celanova (Ourense) en un rodaje de Netflix

Pintada en la fachada del monasterio de Celanova de las Mocidades Galeguistas, a 6 de marzo de 2026. - CELANOVA NA MEMORIA

OURENSE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova ha denunciado públicamente que, durante el rodaje de una serie para Netflix, personal de una productora "empezó a borrar" una pintada histórica realizada por miembros de las Mocidades Galeguistas --entre ellos, Celso Emilio Ferreiro y Pepe Velo-- en 1933.

Esta pintada figura en la fachada del monasterio y anunciaba el lanzamiento del 'Adiante Semanario' casi un siglo atrás. Tras lo sucedido, una de sus palabras ha quedado emborronada en lo que el colectivo entiende como un "atentado contra el patrimonio histórico" y que el alcalde, Antonio Puga, también ha condenado.

"Hacia las ocho de la mañana de este viernes, miembros del equipo de rodaje empezaron a borrar la pintada utilizando un paño y un líquido, afectando a la palabra 'Semanario'. Al parecer, les molestaba como fondo de una escena", ha explicado el colectivo de memoria el viernes en sus redes sociales.

Según su relato, un vecino de la plaza vio lo que sucedía y salió de su casa para alertar al equipo. Han apuntado que, al principio, no lo dejaron acercarse al lugar, por lo que tuvo que levantar la voz. A continuación, se presentaron los responsables del rodaje, "a los que tuvo que convencer para que detuviesen la acción".

El Comité ha recordado que, durante años, ha advertido de la necesidad de una "protección eficaz" de la pintada y ha lamentado "cómo el abandono institucional y la falta de conocimiento llevaron a una agresión severa" contra ella. Por ello, han pedido una "reacción contundente" al Ayuntamiento y la Consellería de Cultura y que los responsables asuman los costes de su restauración.

La reacción del ente municipal se produjo el propio viernes, con un comunicado firmado por su alcalde, en el que mostraba su "enérgica condena" al "deterioro causado" a este símbolo que "forma parte de la memoria y del patrimonio inmaterial". Por su parte, aseguró que exigiría a los responsables una "urgente intervención".