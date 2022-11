Denuncian que las urgencias del hospital de Santiago tienen más de 20 pacientes en pasillos y otros ocupan Observación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada sindical de O'mega y médico de urgencias Fátima Nercellas ha denunciado que en la tarde de este lunes los pasillos de entrada del servicio de urgencias del Clínico de Santiago acumularon "22 pacientes graves" y alguno fue derivado a observación, "deteriorado su salud y en contra de la normativa laboral".

Además, ha advertido de que 33 pacientes de ingreso ocuparon la sala de Observación de Urgencias, en lo que ha llamado un "nuevo ejercicio de irresponsabilidad" por parte del equipo directivo.

Nercellas, que en su día fue propuesta para sanción por parte de la inspección sanitaria (por sacar a dos pacientes de los pasillos para atenderlos en otro espacio), envió --según ella misma indicó a los medios-- sendos correos a la gerencia del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y a la Consellería de Sanidade para informar de la situación que ha denunciado.

"Me gustaría saber quién es el responsable de poner esos pacientes en el pasillo de observación. Hace años que no vivimos esa situación de deterioro extremo", ha advertido la médico, quien ha advertido que esta situación "no pasaba desde hace diez años".

"Están colocando a los pacientes graves ya no solo en el pasillo de entrada, sino también en observación", ha indicado.