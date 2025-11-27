Denuncian un vertido de residuos de obra en el yacimiento arqueológico de Pena Furada, en Coirós (A Coruña)

Vertido en el yacimiento de Pena Furada. - AYUNTAMIENTO DE COIRÓS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coirós ha denunciado un vertido de residuos de obra, con más de 40 sacos llenos de escombro de construcción en el yacimiento arqueológico de Pena Furada.

Según ha indicado el consistorio en un comunicado, fueron los vecinos los que descubrieron el vertido y, de acuerdo con la naturaleza de lso deshechos, "es muy probable" que su origen sean los trabajos de una vivienda en reformas.

Esta es la tercera vez que propietarios de los montes donde se produjo el vertido tienen que interponer denuncia por este tipo de delitos. Además, el Ayuntamiento ha lamentado que durante la descarga de los materiales resultó completamente dañado el panel informativo del yacimiento.

"El vertido es un ataque destructivo contra el medio natural y el patrimonio cultural de todos", ha remarcado el alcalde de Coirós, Francisco Quintela.

A renglón seguido, el regidor añadió que los responsables de este acto "no tiene respeto por nada". "El que ataca a la naturaleza, atenta contra su propia vida y el que destruye el patrimonio cultural, destruye los lazos que nos permiten sentirnos identificados e integrados en una comunidad humana", esgrimió el alcalde.

Quintela ha pedido a la Guardia Civil que "intente por todos los medios" identificar a los infractores y ha hecho un llamamiento a los vecinos para que pongan en conocimiento de las autoridades "cualquier indicio" que pueda ayudar a localizar a los responsables del vertido.