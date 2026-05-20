La denunciante de Tomé se ratifica en sus acusaciones y su abogado avanza la existencia de otras "posibles víctimas"

LUGO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer que denunció al alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, el pasado mes de diciembre por acoso sexual ha declarado este miércoles por primera vez en el Juzgado de Instrucción plaza número 3 de Lugo. La víctima se ha ratificado en sus declaraciones y su abogado ha avanzado la existencia de "posibles nuevas denuncias".

En esta primera sesión han declarado durante la mañana y a partir de las 10.45 tanto la denunciante, como la madre de la víctima y un tercer testigo, una joven amiga de la víctima y testigo de los hechos.

A la salida de la sala de vistas, el abogado de la denunciante, Luis Pena, ha explicado que esta se ha ratificado en sus acusaciones, centradas principalmente en haber recibido ofertas laborales a cambio de favores sexuales.

Pena también ha asegurado que la "relevancia que está cogiendo este caso ha hecho posible que saliera a la palestra la existencia de más posibles víctimas", aunque no está confirmado que existan más denuncias y tampoco se sabe si estas serán llamadas a declarar. "Dependerá de lo que decida la jueza", ha añadido.

El abogado también ha explicado que durante la declaración ha quedado ratificado, "además de los hechos", que los dirigentes del Partido Socialista a nivel gallego "tenían conocimiento" del asunto y que el canal de denuncias internas del PSOE "no está funcionando como debería".

Durante las tomas de declaración han estado presentes los abogados de José Tomé, que se han negado a hacer declaraciones mientras el caso esté en la fase de instrucción.

Tras esta primera sesión, la jueza tendrá que determinar ahora si ve indicios de delito para abrir un proceso contra el alcalde de Monforte. Del mismo modo, queda por saber si serán llamadas a declarar también otras jóvenes y si lo hará el propio Tomé.

UN CASO QUE SE DESTAPÓ EN UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN

El caso, que provocó en su momento una tormenta política que acabó con la renuncia de José Tomé a la presidencia de la Diputación y a la dirección del PSOE provincial ha iniciado así su curso de instrucción.

Los hechos saltaron a la luz en diciembre del pasado año en un programa de televisión, en el que se acusaba al entonces presidente del PSOE provincial y de la Diputación de abuso sexual.

Además, se culpaba a los dirigentes del partidos, entre ellos al secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, y la portavoz provincial y alcaldesa de Antas, Pilar García Porto, de conocer los hechos y no haber actuado.

La madre, que trabajaba para el partido y que ahora está de baja, había insistido en que no había tenido el respaldo del PSOE hasta que se hizo público en los medios de comunicación.

Al día siguiente, José Tomé acabó notificando su renuncia a todos los cargos, menos al de alcalde de Monforte, en donde continúa como no adscrito --con el apoyo de los ediles del PSOE--, aunque negó categóricamente las acusaciones y se mostró víctima de una "persecución política".

El caso tardó en convertirse en una denuncia formal, aunque ahora comienza el proceso para establecer si habrá juicio e indicios de delito contra José Tomé.