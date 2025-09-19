Desactivada la situación 2 en el incendio forestal de O Bolo (Ourense)

Un bombero forestal trata de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que se desactiva la Situación 2 en el incendio forestal que afecta al municipio ourensano de O Bolo tras reducirse le riesgo para el núcleo de población.

El fuego, que comenzó a las 23.47 horas de este jueves en la parroquia de Vilaseco, calcina, según las últimas estimaciones de la Consellería, una superficie de 30 hectáreas.

La situación 2 fue activada como medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de población de Santa Cruz.