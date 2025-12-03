Vuelven a las aulas los alumnos de un colegio de Monterroso desalojados por una incidencia en la caldera

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del CEIP de Monterroso, en Lugo, pudieron volver a las aulas tras ser desalojados, momentáneamente y por precaución, por una incidencia en la caldera de la calefacción.

Según la información del 112 Galicia, fue un particular el que dio la voz de alarma sobre las 13.30 horas de este miércoles y detalló que salía mucho humo de la caldera de pellet de un centro escolar ubicado en el Barrio dos Piñeiros.

También el personal del centro contactó con la central de emergencias y explicó que se encontraban todos fuera y estaban ilesos.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de Chanta y el GES de Monterroso que confirmaron que no había fuego, pero la caldera tenía una temperatura elevada. Los operarios del centro ventilaron la sala y comprobaron que la situación volvía a ser segura.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Educación consultadas por Europa Press, detallaron que se produjo un fallo en una pieza de la caldera y los alumnos fueron desalojados momentáneamente.

Los técnicos determinaron que no había peligro y los alumnos volvieron a las aulas y el centro funciona con normalidad. Ahora, los técnicos de la Consellería revisan la maquinaria para resolver la situación.