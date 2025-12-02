Desalojan un edificio por un incendio en Cangas (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un edificio fue desalojado en la noche de este lunes en el municipio pontevedrés de Cangas por un incendio que quemó una habitación. Una persona tuvo que ser evacuada al hospital por inhalación de humo, mientras que el resto de los vecinos pudo volver a sus domicilios.

Según ha informado el 112, varios particulares contactaron con el servicio pasadas las 22.30 horas para alertar de que había mucho humo en las zonas comunes de un edificio de cinco plantas situado en la avenida de Vigo, en Cangas.

En el operativo han colaborado Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de O Morrazo, Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Protección Civil de Cangas.

Relatan que cuando llegaron al punto, los servicios de emergencias se encargaron de desalojar el edifico e informaron de que había ardido una habitación, que fue apagada por los propios vecinos. Los bomberos realizaron tareas de ventilación para permitir el regreso de las personas a sus pisos.