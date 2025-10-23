Desaparecida una mujer de 29 años en San Amaro (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 29 años está desaparecida desde el martes. El último lugar en el que se la vio fue en la zona de San Amaro, en Ourense.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, ha sido el que ha dado el aviso, destacando además que la joven necesita medicación.

Apuntan que Patricia -- así se llama la joven -- mide 150 cm, de complexión delgada, y tiene melena lisa y ojos negros.

Animan a cualquiera que pueda tener algún dato a ponerse en contacto con el centro en el 062, a través de la Guardia Civil.