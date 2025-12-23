Desarticulado un punto de venta de droga en una antigua escuela de Boiro y detenidos tres hombres

Material robado y localizado en Boiro - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en una antigua escuela de Boiro en un operativo, denominado 'Parvularios', y que se ha saldado con tres hombres detenidos por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, robo, hurto, receptación y tentativa de estafa bancaria.

Según informa la Benemérita, el principal responsable, que pernoctaba como okupa en una antigua escuela unitaria en el Lugar de San Mauro, ha ingresado en prisión. Además, se han intervenido más de 7.000 dosis de diversas sustancias estupefacientes y numeroso material profesional procedente de robos.

La investigación se inició en el verano de 2025 tras detectarse un incremento inusual de robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales, viviendas, galpones e interiores de vehículos en la comarca. Los autores, explica la Guardia Civil, sustraían todo tipo de efectos: desde maquinaria profesional y herramientas hasta ropa y efectivo.

La línea de investigación principal permitió a los agentes constatar que este repunte delictivo estaba directamente vinculado al aumento del consumo de estupefacientes en la zona. Se identificó que los autores de los robos se desplazaban frecuentemente hasta una antigua escuela unitaria municipal abandonada, que estaba habitada de forma ilegal por un varón vinculado al tráfico de drogas a pequeña escala.

Durante la misma, la Guardia Civil observó un trasiego constante de toxicómanos que acudían al inmueble a cualquier hora del día. Los investigadores determinaron que, en muchos casos, los delincuentes entregaban los objetos sustraídos al morador de la escuela a cambio de dosis de droga (receptación), convirtiendo el edificio en un punto receptor de efectos ilícitos y un foco de inseguridad que había generado gran alarma social y numerosas quejas vecinales.

En el interior del inmueble se incautó un importante arsenal de sustancias y objetos, cuyo valor de mercado solo en estupefacientes supera los 17.885 euros.