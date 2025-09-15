Desarticulado un punto de venta de drogas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) con tres detenidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un "punto negro" de distribución y venta de drogas en el centro de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Además, ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal, que llevaba a cabo la distribución de "importantes cantidades" de heroína y cocaína.

Todo ello en el marco de la Operación "CALATRAVA II", llevada a cabo de manera conjunta por el Grupo Local de Seguridad Ciudadana de Vilagarcía de Arousa y por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra, tal y como ha señalado la Policía en un comunicado.

En concreto, la investigación se remonta al mes de mayo de este año, cuando los agentes comprobaron la existencia de un grupo criminal dedicado presuntamente a la distribución de "importantes cantidades" de heroína y cocaína a pequeños consumidores en el centro de la ciudad.

Por todo ello, en la mañana del pasado 11 de septiembre, los agentes detuvieron a los implicados y llevaron a cabo el registro de tres domicilios.

De este modo, localizaron en una de las viviendas un arma de fuego con munición y "lista para disparar", además, se incautaron 800 dosis de heroína, 600 dosis de cocaína, dinero fraccionado, un patinete eléctrico y diversa documentación.

Con todo, la operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.